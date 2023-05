Castellammare | Patriarca FI | “No al sottopasso di via Cosenza”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ildi viadi Stabia è un’opera critica di cui ignoriamo l’utilità reale. Forza Italia, così come tutto il Centrodestra, è contraria al progetto dell’Eav che, se realizzato, spaccherebbe in due la città”. Lo afferma la deputata azzurra Annaritache ieri mattina ha incontrato i commissari straordinari didi Stabia. “Già nel 2019 – spiega la deputata – prima di dare il via libera all’autorizzazione dei lavori, l’ex sindaco Gaetano Cimmino fece stralciare ildal progetto dell’Eav. Contrarietà che fu anche ribadita con una delibera comunale. Adesso, improvvisamente, lo scavo incriminato ricompare”. “Serve chiarezza» sottolinea l’esponente azzurra che aggiunge: “Ho concordato coi commissari ...