Caro affitti | Landini in Statale | 4 studenti lo contestano

(Di sabato 13 maggio 2023) I giovani appartenenti al collettivo studentesco Cambiare Rotta hanno accusato il sindacato di ingannare i propri iscritti e venire a patti con i governi. La replica: “Adesso potete dire che esistete perché avete detto qualcosa al segretario della Cgil" Il segretario generale della Cgil, Maurizio, dopo la manifestazione di oggi all’Arco della Pace, si è recato all’Universitàdi Milano per incontrare gliaccampati in tenda da ieri sera, per protestare contro ilha salutato i giovani e, mentre parlava con loro informandosi sul proseguimento della protesta, è stato contestato da quattro giovani appartenenti al collettivo studentesco Cambiare Rotta. I quattro hanno accusato il sindacato rappresentato dadi ingannare ...

... dopo la manifestazione all'Arco della Pace a Milano ha incontrato gli studenti che da ieri sera sono in protesta con delle tende davanti all'università Statale contro il, in via Festa ...Al termine della manifestazione Landini è andato a incontrare gli studenti dell' Università Statale di Milano che da giorni stanno protestando contro il: "C'è bisogno, anche insieme ...La protesta delle tende . La difficoltà delle famiglie dovute non tanto almattone - per molti oramai una chimera anche alla luce di tassi d'interesse molto elevati - piuttosto ilche stringe la morsa sui redditi più esposti all'inflazione. Il governatore lombardo Attilio Fontana a margine dell'assemblea di Federalberghi, in programma a Bergamo sabato 13 maggio, ...

