Caro affitti | la proposta | “Riqualifichiamo ostelli della gioventù del Lazio”

(Di sabato 13 maggio 2023) Mentre prosegue la protesta delle tende contro il, nella Regionesi ragiona su possibili soluzioni per agevolare gli studenti universitari fuori sede. “Perché non ripartire dalla riqualificazione degliper lae darli in uso agli studenti?” A proporlo Angelo Tripodi, presidentecommissione Politiche giovanili e Diritto allo studio alla Pisana. “In diversi comuni del– spiega all’Adnkronos- ci sonochiusi da anni – a mia memoria almeno sette o otto – e anche se non sono direttamente in città, si potrebbe pensare ad una tessera trasporti regionale gratuita per gli studenti. Una iniziativa che, tra l’altro, potrebbe contribuire a ripopolare i piccoli comuni limitrofi alle città”. Tripodi, a tal ...

Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha incontrato alcuni studenti che si accampano in 3 tende davanti all'Università Statale di Milano per protestare contro il. Un incontro interrotto da 4 studenti che hanno occupato un aula' legati a 'Cambiare rotta' che lo hanno contestato accusando il sindacato di "ingannare i lavoratori" e "fare passerelle".

A Milano il sindacalista attaccato da alcuni attivisti durante il suo incontro con gli studenti contro il caro-affitti. "Non accettiamo le vostre passerelle. Da 40 anni prendete in giro il Paese" ...Ciclicamente, ogni X anni, si scopre che fasce di persone più povere non hanno il denaro per permettersi le abitazioni in affitto, che da decenni i Comuni non fanno più politiche abitative per loro o ...