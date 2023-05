Caro affitti | è emergenza anche in Spagna Una nuova legge fissa limiti agli aumenti e dà incentivi ai proprietari che abbassano i prezzi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 maggio 2023) Via del Calvario, quartiere Lavapies, una zona centrica di Madrid. Monolocale di 20 mq – di cui 14 utilizzabili – annunciato da una nota agenzia immobiliare su Idealista, uno dei portali più utilizzati per cercare casa. Al quinto piano, senza ascensore, il piano cucina è accanto al letto. Di fronte, un bagno, senza porta. Prezzo: 650 euro al mese. Malasaña, altro quartiere al centro della capitale spagnola che ha sofferto negli ultimi anni un profondo processo di gentrificazione. In via del Tesoro è in affitto un monolocale di 25 mq, di cui 22 utili. Quarto piano con ascensore. Costo: 950 euro + 150 se si vuoleil garage. La crisi abitativa è stata al centro del dibattito nelle ultime settimane ine continuerà a essere uno dei temi più discussi durante la campagna elettorale per le elezioni regionali e comunali del 28 di maggio, che inizia ...