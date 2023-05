Caro affitti anche per Docenti ed ATA | a Bologna mille euro per una stanza in casa condivisa Così si brucia tutto lo stipendio

Che nemmeno ce lo abbiamo poi questo tempo per pensare a certe scempiaggini tipo "come mi vesto oggi" con ilnelle grandi città, Zelensky rifiutato all'Eurovision, la guerra, il Papa ...Tra i tanti problemi che ha Volodymyr Zelensky, oggi in Italia per incontrare il Papa e il premier Meloni, probabilmente non ha pensato a quello delper gli studenti fuori sede. In effetti il collegamento tra la guerra in Ucraina e gli alloggi degli universitari italiani non è immediato. Eppure è lampante per il fronte pacifista ...... quando giovedì si è presentata all'Università della Sapienza di Roma per "portare il supporto del Pd" alla protesta degli studenti in tenda contro il. E si è subito trovata circondata ...

Già 900 anni fa gli studenti bolognesi si lamentavano del caro affitti AGI - Agenzia Italia

Molti fanno i pendolari, sobbarcandosi ogni giorno lungaggini e incertezze. Molti altri sono però a tutti gli effetti fuori sede: pagano affitti alle stelle, condividono appartamenti o stanze, fanno i ...Caro affitti, una storia lunga 900 anni, gli studenti bolognesi lamentavano già allora il prezzo delle camere. Durante la seconda Dieta di Roncaglia, gli studenti dell’Università di Bologna scrissero ...