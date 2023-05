Carlotta Adcher | terribile incidente stradale per l’ex di Temptation Island | le foto shock e il messaggio di speranza

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 13 maggio 2023)Adacher, ex volto di, è stata vittima di un gravissimoche l’ha costretta – forzatamente – ad allontanarsi dai social fino all’intervento della sorella per spiegare cosa stava accadendo.perdi: leshock Dopo essere stata sottoposta ad una operazione,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.