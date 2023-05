Carlo Rovelli punito per le parole su Crosetto al Concertone Annullato il suo intervento alla Fiera di Francoforte | “Creerebbe imbarazzo”

(Di sabato 13 maggio 2023) Avrebbe dovuto rappresentare l’Italia all’inaugurazione delladel libro di2024, edizione in cui il nostro Paese sarà ospite d’onore. Masi è visto annullare l’dopo le polemiche seguite al suoaldel Primo maggio. Il 12 maggio il fisico ha ricevuto una lettera da Ricardo Franco Levi (commissario all’evento nominato dal governo Draghi) che ha motivato la scelta sostenendo che la presenza disarebbe motivo diper le istituzioni che quel giorno rappresenteranno l’Italia a. Sul palco del Primo maggio,si era rivolto ai giovani parlando di pace e in un passaggio del suoaveva ...

avrebbe dovuto rappresentare l'Italia alla Frankfurter Buchmesse 2024, la Fiera del libro di Francoforte in programma nell'ottobre 2024, e invece il suo evento - la partecipazione alla ..., luminare della fisica e uno dei pochi accademici che ha il coraggio di sfidare il pensiero unico, ha pubblicato sulle sue pagine social una denuncia che vi riproponiamo per intero. ...non sarà ospite della Buchmesse 2024 , l'invito è stato revocato. Il fisico denuncia sui social: "L'Italia mi ha chiesto di rappresentarla alla cerimonia di apertura della Fiera del ...

Carlo Rovelli: cancellato dalla Fiera Francoforte perché ho criticato Crosetto la Repubblica

Il fisico su Facebook: il mio invito alla cerimonia di apertura della Buchmesse 2024 è stato revocato. E pubblica la lettera in cui il presidente ...Il fisico pubblica su Facebook la lettera ricevuta dal commissario straordinario del governo per la Buchmesse 2024 ...