(Di sabato 13 maggio 2023) Fabioha parlato di-Inter, partita valida per l’andata delle semifinali delvinta dai nerazzurri per 0-2.– Queste le parole di Fabiosu-Inter nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Hanno caricato questa partita continuando a dire: “Però ilha la. Ladeleuropea…”. Ma a te risulta che c’è uno che si chiama Lucache gioca a centrocampo? Cioè laè quella deiche vanno in campo e, per esempio, l’a quel livello didell’Inter è molto più alta rispetto l’...

La domenica sera si chiude con Fabioe il suo 'Sky Calcio Club' , con Beppe Bergomi, Luca ..., MotoGP™, UEFALeague, Serie A e molto altro! SKY SERIE A 2022/23 DIRETTA - 35a ......perde ai tempi supplementari o ai rigori FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti... Le pagelle di FabioMILAN - INTER 0 - 2, GLI HIGHLIGHTS MILAN MAIGNAN voto 6 CALABRIA voto 5 ...Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®, MotoGP™, UEFALeague, Serie A e ... UEL - JUVENTUS vs Siviglia: Federico Zancan UEL - ROMA vs Bayer Leverkusen: FabioUECL - ...

Caressa: «Champions League, storia Milan Esperienza giocatori Inter…» Inter-News.it

Il telecronista Fabio Caressa ha parlato del centrocampo nerazzurro. Fabio Caressa ha detto la sua su Barella e Calhanoglu in particolare in un video sul suo canale YouTube. “Nel derby potrebbe essere ...In un video pubblicato sul proprio canale YouTube, Fabio Caressa ha stilato la Top XI della 34^ giornata di Serie A nella quale ha inserito anche Samuel Iling-Junior: "E' ...