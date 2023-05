Cannavaro | “A gennaio non ci hanno dato gli attaccanti | ora so qualcosa in più sulla B”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Benevento è a un passo dalla retrocessione, che potrebbe arrivare questo pomeriggio, nel frattempo Fabiosi è lasciato andare a una nuova analisi su quella che è stata la sua esperienza in giallorosso. Come già sottolineato in precedenza, il Pallone d’Oro 2006 ha attribuito le principali cause del tracollo ai mancati colpi del mercato invernale: “Mi dispiace vedere il Benevento ultimo in classifica. Avevamo diversi problemi nonostante una rosa molto importante per la categoria. Ac’era l’opportunità di cambiarema per molti motivi la società non ha potuto farlo – ha dichiarato l’ex tecnico della Strega a Sky Sport -. Se non si riesce a fare gol diventa tutto più difficile, e il Benevento faceva molta fatica a finalizzare le azioni. Ala società ...