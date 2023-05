«Cambiamo la Nazione o è inutile restare» Comunali | la leader di FdI spinge le riforme La guida alle elezioni amministrative

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Brescia, parlando della riforma costituzionale, alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le Comunali."O questala..."O questaladavvero o non c'è bisogno che stiamo al governo come tutti gli altri - la promessa di Meloni - : ci saranno giorni difficili e belli, ma posso assicurarvi che quando ..."Olao non ha senso stare al Governo come hanno fatto altri". Poi ha tirato la volata a Fabio Rolfi : "Domenica e lunedì si vota a Brescia, una città che queste cose le capisce ...

Meloni: «Cambiamo la Nazione o è inutile restare». Comunali, la leader di FdI spinge le riforme Corriere della Sera

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...BRESCIA (ITALPRESS) – “Se il Parlamento non vorrà approvare con i numeri che servono la riforma lo chiederemo ai cittadini con il referendum”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Brescia, parland ...