Calendario Mondiali judo 2023 oggi | orari 13 maggio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di sabato 13 maggio 2023) Ultima giornata di gare individuali sui tatami della ABHA Arena di Doha (in Qatar) in occasione dei CampionatiSenior di. Quest’, sabato 13, entreranno in azione i pesi massimi con l’assegnazione delle medaglie nelle categorie +78 kg femminile e +100 kg maschile, mentre domenica è prevista la prova a squadre miste. L’Italia, che non prenderà parte al team event domenicale, si gioca stamattina dunque l’ultima carta a disposizione della rassegna iridata. Asya Tavano va a caccia di un buon piazzamento per consolidare la sua posizione nel ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024, anche se purtroppo il sorteggio non le ha sorriso e le possibilità di avvicinare il Final Block sono minime. La ventenne azzurra, al debutto assoluto in un Mondiale Senior, se ...