(Di sabato 13 maggio 2023) Manca ancora qualche ora e poi si ripartirà con il massimo campionato spagnolo, si ripartirà con La. Il torneo si sta avviando verso la conclusione e anche quest’si continuerà con il 34esimo turno stagionale aperto ieri sera da Mallorca e Cadice nella sfida vinta proprio dai padroni di casa. Si disputeranno ben quattro match, che dunque vedranno impegnati otto squadre. Si inizierà alle 14.00: toccherà per primi a Real Sociedad e Girona. I biancoblu di mister Barrenetxea apriranno le porte della Reale Arena agli uomini di Michel. La quarta e l’ottava della classe si sfideranno in un incontro che si prevede scoppiettante. Passiamo poi alla gara delle 16.15, quella tra l’Osasuna e l’Almeria. Avila e compagni se la vedranno con l’undici del tecnico Rubi. La formazione di Pamplona si trova all’11esimo posto a quota 44 punti mentre i ...

... col Real Madrid che potrà usufruire di un giorno di riposo in più rispetto al City visto che anticiperà a domani l'impegno di. "Non capisco ma devo adattarmi, ilè quello che è", ...Di mezzo il campionato, la Premier League e la, ma sia Manchester City che Real Madrid sembra che stiano pensando al ritorno della semifinale ... Ma è il, bisogna adattarsi. Avremmo ...Cadice ancora a rischio retrocessione Uno dei pochi motivi per sorridere lo regala il: ...tv e streaming Maiorca - Cadice è una gara valida per la trentaquattresima giornata dellaed è ...

Calendario Liga spagnola 2023 oggi: orari 13 maggio, chi gioca, programma, tv, streaming OA Sport

'In Premier dobbiamo rimanere padroni del nostro destino' MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Sono abbastanza sicuro che la Premier League ...Maiorca-Cadice è una partita della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.