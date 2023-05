Calendario Europei 2023 ginnastica ritmica | programma | orari e diretta tv

(Di sabato 13 maggio 2023) Ildeglidi, inda mercoledì 17 a domenica 21 maggio a Baku (Azerbaijan): ecco le informazioni per seguire tutte le gare. La rassegna continentale sarà un importante banco di prova per i Mondiali, intra tre mesi a Valencia e qualificanti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Occhi puntati sulle Farfalle, ancora a secco di podi nel concorso generale delle ultime tappe di Coppa del Mondo e reduci dall’argento dello scorso anno. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo sono partite per l’Azerbaijan insieme alle individualiste Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese. A prendere parte alla gara a squadre juniores saranno invece ...

L'accordo finale sul piano di riduzione dei pesticidi dell'UE slitta al 2024 I deputatihanno finalmente concordato unper votare la loro posizione sul piano dell'UE per ridurre l'...Poi il Golden Gala e Parigi, prima dei campionatia squadre di Slesia. ' Non vedo l'ora di ... Ildi Jacobs 28 maggio: Rabat (MAR) - Meeting international Mohammed VI d'athlétisme 2 ...Poi c'è ildel campionato: "Perché giocare d'inverno con la neve, la pioggia, la ... Ho proposto due campionati. Uno per 25 federazioni minori che non possono permettersi gli ...

Calendario Europei 2023 ginnastica ritmica: programma, orari e ... SPORTFACE.IT

Sarà Leeds-Newcastle ad aprire la 36ma giornata di Premier League che inizia oggi, sabato 13 maggio. Il match, con calcio di inizio alle 13.30, sarà trasmesso su Sky. Si tratta di uno scontro tra i pa ...Casella. Il prossimo 28 maggio parte un trienno importantissimo per la Marathon dell’Appennino. Non si sono ancora spenti gli echi del Campionato Italiano ospitato sui sentieri liguri lo scorso anno c ...