Calcmiomercato Roma | affare sempre più vicino | Aouar a un passo

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 maggio 2023) Calciomercato, ad unl’arrivo in giallorosso di Houssem: con il giocatore l’accordo è ormai totale Stando a quanto riportato da Relevo, e in particolare da Matteo Moretto, Houssemè ormai pronto a sbarcare in Italia in vista della prossima stagione. Il centrocampista avrebbe infatti raggiunto un accordo praticamente totale con la, mentre Maldini, nelle ultime settimane, ha raffreddato i contatti. Manca però ancora la firma: fino a quel momento tutto potrebbe ancora succedere.