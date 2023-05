Calciomercato Milan – Ala destra | spunta il nome che non ti aspetti

Commenta per primo Il futuro di Mario Balotelli potrebbe essere in Romania. Secondo quanto scrive gsp.ro, il club di Adrian Mutu, il Rapid Bucarest. starebbe parlando con l'ex attaccante die Inter per provare a trovare un accordo. L'ostacolo alla buona riuscita della trattativa è la richiesta del giocatore che chiede un milione di euro per accettare la destinazione.Mio nonno viveva in Venezuela e negli anni 60 il, quello di Trapattoni e Altafini, era lì in tournée. Andò a trovarli in ritiro fece foto, autografi, forse riuscì a farsi dare anche una maglia. ...Non ne fanno parte Maldini e Massara che conservano la forte convinzione che il belga sia un giocatore di talento e che può diventare un campione crescendo con la maglia del. I due dirigenti ...

Il futuro di Charles De Ketelaere al Milan continua ad essere in bilico: è previsto un confronto tra i rossoneri e gli agenti del belga ...Un gruppo di sostenitori partenopei si è presentato davanti al negozio del club bianconero con la divisa del capocannoniere nigeriano ...