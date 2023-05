Calciomercato Juve | osservatori del PSG giovedì allo Stadium

(Di sabato 13 maggio 2023): glidel PSG eranoall’Allianzper visionare Dusan Vlahovic Secondo quanto riferisce.it, ci sono ancora possibilità che Dusan Vlahovic lasci lain estate, specialmente se le vicende extra-campo dovessero escludere i bianconeri dalle coppe europee. A visionare da vicino il serbo, valutato 70/80 milioni di euro, è stato il PSG:, in occasione del match con il Siviglia, alcunidei parigini erano infatti presenti in tribuna. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

Commenta per primo Con la Cremonese sarà unacompletamente diversa rispetto a quella che ha pareggiato con il Siviglia. E sarà pure completamente diversa da quella che in Spagna cercherà la qualificazione in finale di Europa League. A unire ...Dopo Giuntoli la Juventus pesca ancora dal Napoli: il nuovo direttore sportivo potrebbe sbloccare il super affare di mercato La Juventus è sempre più impaziente di chiudere la trattativa per Cristiano ...La proprietà dellacrede in Allegri e nel suo lavoro, e al 90% sarà ancora lui l'allenatore dei bianconeri nel 2023 - 24, ma l'avvento di un nuovo ds con pieni poteri (Cristiano Giuntoli) e il ...

Napoli, giallo Giuntoli: cena di mercato senza di lui, la Juve lo aspetta Calciomercato.com

I campioni di Francia travolgono la formazione corsa e mantengono i sei punti di vantaggio sul Lens secondo a tre giornate dal termine. Lo Strasburgo batte 2-0 il Nizza ...Intervistato da Sky Sport, il portiere della Cremonese non ha nascosto che per lui sarebbe un sogno poter giocare nella Juventus ...