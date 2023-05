Calcio | Serie B | i risultati della 37 a giornata

Da lì è iniziata la mia escalation nel grande. Poi il Palermo, un'esperienza meravigliosa perché per la prima volta sono andato in una piazza super calda di A nella quale si respirava un'aria ...Ora live su Sky Sportla sfida per il primo posto tra Frosinone e Genoa già promosse direttamente in ...Dopo i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto , il Napoli campione d'Italia domani sarà di scena a Monza dove andrà a caccia della seconda vittoria di fila dopo il successo al Maradona contro ...

Calcio: Serie A, Salernitana-Atalanta 0-0 alla fine del primo tempo Civonline

Roma, 13 mag. – (Adnkronos) – I risultati della 37/a giornata di Serie B: Ascoli-Cosenza 1-1; Bari-Reggina 1-0; Benevento-Modena 2-1; Brescia-Pisa 1-1; Cagliari-Palermo 2-1; Como-Ternana 3-1; Spal-Par ...Il pari del Brescia condanna il Benevento alla Serie C. A nulla serve ai giallorossi la vittoria col Modena per evitare la retrocessione. Agostinelli ritrova Glik che si piazza al centro ...