AGI - Con una giornata di anticipo la Spal e il Benevento, entrambe ultime in classifica con 35 punti, sono retrocesse matematicamente inC : a quattro punti di distanza c'è il Brescia che è quart'ultimo ed è attualmente nei play out. A Ferrara gli estensi hanno perso 1 - 0 contro il Parma , mentre ai campani non è bastato il ...ROMA - In attesa della sfida tra le già promosse Frosinone e Genoa , la trentesettesima e penultima giornata diB ha decretato la retrocessione matematica inC di Spal e Benevento . I ferraresi di Oddo cadono in casa con il Parma (decide il rigore di Vazquez ), mentre il già condannato Benevento di Agostinelli si regala una magra consolazione con il ...L'amministratore delegato dell'Inter , Giuseppe Marotta, ha parlato durante l'evento 'Milano Football Week'. Ecco le sue parole: 'Se si arrivasse a Istanbul i meriti sarebbero tutti di Inzaghi ...

**Calcio: Serie A, Salernitana-Atalanta 1-0 Il Tirreno

La sconfitta per 1-0 subita in casa contro il Parma condanna la Spal alla matematica retrocessione in serie C, ad una giornata dalla fine della stagione regolare di serie B. (ANSA) ...