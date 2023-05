Calcio | Serie A | Salernitana-Atalanta 0-0 alla fine del primo tempo

BOLOGNA - L'Equipe ieri ha rivelato un forte interessamento del Psg per Thiago Motta. Non è la prima volta che in Francia puntano i fari sul tecnico italo - brasiliano, e d'altra parte il rapporto di ...Spedizione goliardica dei tifosi del Napoli a Milano che, festeggiato lo scudetto ormai più di una settimana fa a Udine, continuano il giro d'Italia delle celebrazioni. Una quindicina di sostenitori ...... allo Stadio 'Renato Dall'Ara', il Bologna ospiterà la Roma per la sedicesima giornata del girone di ritorno del campionato diA 2022 - 2023.di inizio alle ore 18. Indice Cronaca con ...

Luperini prima calcia su Joronen, poi ribadisce in porta sguarnita ... Tris firmato da Ellertsson con una stoccata precisa dall'interno dell'area di rigore, Perugia di fatto in Serie C. 56' Resta in ...Salerno, 13 mag. – (Adnkronos) – Finisce sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Salernitana-Atalanta, primo anticipo del sabato della 35/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio ‘Are ...