Calcio | Palladino ' Col Napoli altro esame di maturità per il mio Monza'

Sull'avversario: "avrà un futuro importante, ha dirigenti che sanno vedere nella testa delle persone, come Galliani. Hanno ben strutturato quello che vogliono fare, costruire dal basso per ...non fa discorsi di singoli, parla sempre di gruppo, di uno spogliatoio da elogiare per disponibilità e impegno. "La squadra è cresciuta tutta in modo globale, non ci sono stati calciatori ...spiega che "sarò felice di incontrare la squadra della mia città. Una squadra non di prime donne, hanno fatto un miracolo sportivo. Vincere a Napoli è come vincere dieci scudetti altrove". .

'Spalletti in Italia è il migliore, hanno meritato lo scudetto', dice il tecnico dei brianzoli MONZA (ITALPRESS) - 'Proveremo a creare problemi ..."Kvaratskhelia e Osmhen non si fermano, si limitano". Palladino sentenzia quelli che saranno i pericoli principali per il suo Monza, domani contro il Napoli. "Sono dei grandissimi giocatori, i fenomen ...