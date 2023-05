Calcio | Allegri | ' siamo al 2° posto e all' inizio del campionato era difficile pensarlo'

(Di sabato 13 maggio 2023) Torino, 13 mag. - (Adnkronos) - “Stiamo facendo un buon lavoro per far crescere i giocatori.secondi in classifica e questo aper come sono andate le cose era". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Cremonese.

"Domani gioca Perin, Bremer sta bene ed è a posto, anche Rabiot sarà a disposizione. Non pensiamo a giovedì: bisogna battere la Cremonese". Lo ha detto l'allenatore della Juventus Massimilianonella conferenza stampa di presentazione della partita di domani contro la Cremonese. "Stiamo facendo un buon lavoro con i giovani e dobbiamo continuare, accompagnandoli nella loro crescita. ...Non lo conosco tanto, ma ho sempre visto in lui un allenatore capace e lo dimostra il suo percorso ". Sul modo di giocare della sua squadra: "Io sono più concentrato sulla prestazione della ...Didice: "Ci siamo sempre salutati cordialmente, ma non lo conosco tanto. È chiaro che ha fatto una carriera straordinaria, si vedeva già dall'inizio che era un allenatore molto capace e poi ...

Allegri, la concretezza al potere che ha riconquistato il pubblico della Juventus la Repubblica

"Domani in porta giocherà Perin": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia un cambio tra i pali in vista della sfida contro la Cremonese. (ANSA) ...Torino, 13 mag. – (Adnkronos) – “Stiamo facendo un buon lavoro per far crescere i giocatori. Siamo secondi in classifica e questo a inizio campionato per come sono andate le cose era difficile pensarl ...