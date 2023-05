Calcio a 5 | Playoff Serie A | partite emozionanti in gara -1 Vincono Olimpus Roma | Came | Napoli e Feldi Eboli

(Di sabato 13 maggio 2023)-1 deiscudetto, quarti di finale, dellaA dia 5 si è conclusa su tutti i campi e per tutte le squadre coinvolte. Andiamo a vedere come sono andate le cose. L84-2-4 (0-1 nella) I capitolini espugnano il Pala200 di Settimo Torinese, dopo un’importante rimonta, ai supplementari. Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Lucas e all’autorete di Di Eugenio. Si va al riposo sul 2-0, ma nella ripresa la musica cambia: Marcelinho, prima, e Rafinha, poi, fanno 2-2. Overtime: l’ne ha di più. Dimas si scatena siglando la doppietta, una rete per tempo, che fissa il risultato finale.Dosson-Futsal Pescara 6-5 (1-0 nella) Partita da montagne russa ...

... l'arbitro assegna ildi rigore. Dal dischetto Comuzzo spiazza Facchetti e sigla la rete del ... Sfonda quota 20 gol e non è un attaccante: il numero 10 trascina il Monza aiAndrea ...2022 - 2023 Serie D La formazione Juniores del Bitonto cade nel primo appuntamento del triangolare 3 valevole per inazionali. I neroverdi sono infatti stati sconfitti per 2 - 1 dall'..., scattano domani idi serie D che vedono il Carpi impegnato al Cabassi alle ore 16 contro il Real Forte Querceta. I biancorossi hanno a disposizione due risultati su tre. - Pallavolo,...

Prevendita Playoff: Padova-Virtus VR (Domenica 14/5 h 19:30) Padova Calcio

Gara -1 dei playoff scudetto, quarti di finale, della Serie A di calcio a 5 si è conclusa su tutti i campi e per tutte le squadre coinvolte. Andiamo a vedere come sono andate le cose. L84-Olimpus Roma ...Scontro decisivo per i playoff: nella 37a giornata di Serie B si gioca il derby delle isole. All’Unipol Domus il Cagliari ospita il Palermo che deve fare a meno di Matteo Brunori, squalificato dopo… L ...