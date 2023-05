Cagliari - Palermo | sassi e fumogeni contro bus tifosi ospiti

(Di sabato 13 maggio 2023) Un fitto lancio di pietre eha accolto l'arrivo deidelallo stadio di, dove è in programma il "derby delle Isole" per il campionato di serie B. Il pullman che ...

Un fitto lancio di pietre e fumogeni ha accolto l'arrivo dei tifosi delallo stadio di, dove è in programma il "derby delle Isole" per il campionato di serie B. Il pullman che trasportava il gruppo di tifosi ospiti è stato raggiunto e danneggiato dal ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Un prepartita ad alta tensione in occasione di. Prima della partita allo stadio 'Unipol Domus' diversi tifosi sardi hanno preso di mira un pullman di tifosi rosanero (che è stato scortato dalle forze dell'ordine fino all'...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 47 p.t. - FINE PRIMO TEMPO - Un bel primo tempo fra, giocato con grande intensità e che ha portato tante occasioni per entrambi. Nelmolto attivo Tutino, anche se a volte un po' inconcludente, e da un suo calcio d'angolo è ...

LIVE – Cagliari-Palermo 1-1, via alla ripresa! – Calcio Casteddu Calcio Casteddu

Cagliari e Palermo stanno pareggiando per 1-1 all’Unipol Domus alla fine del primo tempo. Si chiude in parità la prima frazione dello scontro playoff in B. I roanaro passano al 16' con la zampata di S ...Un fitto lancio di pietre e fumogeni ha accolto l'arrivo dei tifosi del Palermo allo stadio di Cagliari, dove è in programma il "derby delle Isole" per il campionato di serie B. (ANSA) ...