Cagliari-Palermo | pietre e fumogeni contro i tifosi siciliani Tensione con la polizia

(Di sabato 13 maggio 2023) Un fitto lancio diha accolto l’arrivo deidelallo stadio di, per il “derby delle Isole” per il campionato di serie B. Il pullman che trasportava il gruppo diospiti è stato raggiunto e danneggiato dal lancio di. Tutto è avvenuto all’improvviso, un paio d’ore prima del fischio d’inizio. Un gruppo di ultras delha atteso l’arrivo dei supporter, per poi lanciare, poi sono fuggiti. Nessuno è rimasto ferito. Idelsono regolarmente entrati alla Domus, dove hanno subito intonato coriil. Su quanto accaduto all’esterno ...

Dalla penultima giornata arrivano altri verdetti: Benevento e Spal retrocesse in C. Il Bari batte la Reggina ed è certo del terzo posto. Ilbatte in rimonta ilcol 20esimo gol di Lapadula. Pari tra Ascoli e Cosenza. Ora live su Sky Sport Calcio la sfida per il primo posto tra Frosinone e Genoa già promosse direttamente in ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ilè ancora dentro ai playoff ma che spreco a! L'ottima mezz'ora iniziale (con tanto di gol del vantaggio, come da copione) viene vanificata da un errore di clamorosa ingenuità in ...- FINE PRIMO TEMPO - Un bel primo tempo fra, giocato con grande intensità e che ha portato tante occasioni per entrambi. Nelmolto attivo Tutino, anche se a volte un po' ...

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Cagliari-Palermo, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. CAGLIARI (3-5-2): Radunovic 6; Goldanig ...La squadra di Corini che perde il derby delle isole subendo l'ennesima rimonta. Segre illude nel primo tempo. Poco dopo pareggia Deiola, poi nella ripresa doppio giallo a Marconi, rosanero in 10 e rib ...