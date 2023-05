Buon compleanno Lukaku | cifra tonda per l’attaccante dell’Inter!

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 maggio 2023) Romelucompie oggi gli anni. Big Rom vorrà regalarsi uncoi fiocchi, magari trovando la via della rete già stasera in Inter-Sassuolo TANTI AUGURI ?compie oggi 30 anni.pernerazzurro. Arrivato all’Inter nell’estate del 2019, nelle prime due stagioni ha collezionato 95 presenze e realizzato 64 gol in nerazzurro, conquistando lo Scudetto nella stagione 2020/21. In questa stagione, dopo il suo ritorno in nerazzurro, ha realizzato 10 reti in 30 presenze, vincendo la Supercoppa Italiana. La redazione di Inter-News fa gli auguri a Big Rom. Già stasera potrebbe regalarsi un regalo segnando contro il Sassuolo a San Siro. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...