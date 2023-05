Buon compleanno Bobi | il cane più vecchio del mondo ha compiuto 31 anni e gode di buonissima salute

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 13 maggio 2023), undi razza Rafeiro do Alentejo, è entrato nel Guinness dei Primati come ilpiù longevo di sempre, avendo raggiunto l’età di 31Il” ha stabilito il record come “ilpiù longevo di sempre“, diventando ufficialmente ilpiùdele trovando un posto nel Guinness World Records. La razza diè Rafeiro do Alentejo, e vive in Portogallo nel villaggio di Conqueiros, distretto di Leiria, con la sua famiglia.è nato l’11 maggio 1992, e quindi ha festeggiato il suo trentunesimo, un traguardo davvero eccezionale per un. Nonostante l’età avanzata,...