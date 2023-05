Bundesliga 2022 23 | il Bayern insegue il titolo Frena il Friburgo contro l’Union Berlino

(Di sabato 13 maggio 2023) IlMonaco prosegue spedito verso la vittoria del, termina 6-0 la sfidalo Schalke che fissa invece la quindicesima posizione, ad un passo dalla zona spareggio. I padroni di casa firmano la ventesima vittoria stagionale grazie alle reti di Muller, Kimmich, Tel, Mazraoui e alla doppietta personale messa a segno da Gnabry. Reti inviolate per gli ospiti che devono sotto i colpi degli uomini di Tuchel. Incredibile match tra Union. Sono i padroni di casa a firmare la vittoria fissando la terza posizione in classifica, ospiti che invece stalla in zona Europa League. E’ la doppietta di Becker e la rete di Behrens a portare il risultato su un triplo vantaggio nella prima frazione di gioco, poi la rete di Gulde e il rigore trasformato da Grifo riaprono le speranze degli ...

Le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach, sfida valida per la trentaduesima giornata di/2023. Il Dortmund sa di non poter sbagliare: bisogna vincere e sperare in passi falsi da parte del Bayern per continuare a sognare il titolo. Il Monchengladbach ha vissuto una stagione ...Le formazioni ufficiali di Bayern Monaco e Schalke 04, sfida valida per la trentaduesima giornata di/2023. Continua la sfida a distanza per il titolo di Campioni di Germania tra i bavaresi e il Dortmund. De Ligt e compagni hanno un punto di vantaggio sui rivali e affrontano una ...Il Colonia vince 5 - 2 in casa contro l' Herta Berlino nel match valido per la 32ª giornata di/2023. Partita pazza al RheinEnergieStadion di Colonia con i padroni di casa che vanno avanti all'8 con Selke e subiscono la rimonta tra il 18 e il 33 con Tousart e Jovetic che portano ...

Diretta Eintracht F. - Mainz 05 (3-0) Bundesliga 2022 la Repubblica

Le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach, sfida valida per la trentaduesima giornata di Bundesliga 2022/2023.Bayern Monaco - Schalke 04: ecco le formazioni ufficiali della sfida della trentaduesima giornata di Bundesliga 2022/23 in programma alle 15.30.