Bundesliga 2022 2023 | il Borussia Dortmund torna a -1 dal primo posto | 5-2 al Monchengladbach

(Di sabato 13 maggio 2023) Untempo spettacolare, poi la gestione delle forze e il rischio di subire la rimonta dagli avversari: ilbatte 5-2 ilnella 32esima e terz’ultima giornata della, rispondendo al successo pomeridiano del Bayern Monaco endo a -1 in classifica dagli acerrimi rivali, contro cui si stanno contendendo uno scudetto che manca dal 2012, e chi invece i bavaresi hanno sempre conquistato nelle ultime 10 edizioni del campionato tedesco. La gara ha preso una direzione ben precisa e chiara sin dalle prime battute della sfida: Malen al 5?, poi Bellingham al 18?, Haller al 20? e al 32, ilha chiuso la prima frazione in vantaggio per 4-0 davanti al proprio pubblico in delirio. Nel secondo tempo, ...

Il Bayern Monaco si impone per 6 - 0 contro lo Schalke, nella sfida valevole per la 32esima giornata di/23. I padroni di casa firmano la ventesima vittoria stagionale grazie alle reti di Muller, Kimmich, Tel, Mazraoui e alla doppietta personale messa a segno da Gnabry.

BUNDESLIGA - Segui la diretta scritta del match del Westfalenstadion, valido per la 32esima giornata. Calcio d'inizio alle ore 18:30.Bayern Monaco - Schalke 04 6-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della trentaduesima giornata di Bundesliga 2022/23.