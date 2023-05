... in programma a Liverpool dal 9 al 14 maggio, è commentato in Italia daMaionchi e da Gabriele Corsi . La nota produttrice discografica, e attuale commentatrice, ha da poco scatenato la...Laura Chiatti è stata travolta da una vera e propriaa Domenica In, dove ha confessato che ...'Premetto che una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato come il salotto di...... nei giorni scorsi, ha suscitato una vera e propriaper alcune delle dichiarazioni da lei ... 'Premetto che una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato come il salotto di...

Bufera su Mara Maionchi: "Blanca Paloma urla e basta". Spagna furiosa Corriere dello Sport

Non bastano le frizioni tra i governi di Spagna e Italia. A buttare benzina sul fuoco all'astio tra "cugini", ci ha pensato Mara Maionchi, commentatrice dell'Eurovision ...Mara Venier è pazzamente innamorata di un uomo. Meglio un ometto. È Claudio, il suo nipotino (che cresce a vista d'ochhio), il grande amore di Zia Mara. Un amore senza ...