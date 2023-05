(Di sabato 13 maggio 2023) VENEZIA – “Non vi puòda. La geopolitica, generalmente, traccia dei confini tra la cooperazione e la conflittualità. Venezia è un esempio eccezionale, una città unica all’interno di una laguna, creata spendendo una quantità enorme di risorse. Risorse generate dagli stessi veneziani, che si sono affermati geopoliticamente come un esempio di strategia commerciale, culturale ed economica”. Così il presidente del Cnel Renato, ex ministro della pubblica amministrazione, al Festival Internazionale della Geopolitica Europea a Mestre. “Attraverso la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della– aggiunge – vorrei riproporre le stessecon le tecnologie di oggi, la cantieristica ...

Tutte le volte mando una copia al critico e storico Gian Carloe lui mi elenca i film muti ... Un futuro dizionario per le seriese ne parla, il cinema è ancora "una giungla fitta". In ...... Jobs Act 2001 ; Riforma pubblico impiego2009 ( introduce, tra l' altro, la decurtazione ... e- come sarebbe stato doveroso - di un programma di formazione promosso dall'Amministrazione. ...... Antonio Canfora, Nadia Urbinati, Gabriele Pedullà, Carlo Olmo, Gian Piero, Giovanni De Luna. "Questo corso - ha sottolineato De Cesaris - è anche uno spazio di riflessione che offriamo...

Brunetta: “Non vi può essere sostenibilità fuori da logiche cooperative” L'Opinionista

Intervista a tutto campo a Roberto Sessa, fondatore di Picomedia e produttore di serie di successo come “Mare Fuori” e “Tutto ...'Occorre lavorare sul senso civico di ciascun cittadino e su una nuova cultura di rispetto per le risorse naturali della nostra terra' “Non può non giovare alla nostra immagine e alla nostra economia ...