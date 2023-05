Brucellosi | Zinzi Lega | “Il Pd certifica che il problema è De Luca”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Finalmente anche il Pdche il principaledella Campania si chiama Vincenzo De. L’emergenzaè l’esempio lampante di come il governatore, con i suoi metodi, abbia fatto scoppiare un’emergenza portando alla chiusura centinaia di aziende. Ora se ne rende conto anche il Pd, che in una nota sostiene giustamente che sia necessaria la presenza del governatore Deall’incontro che si terrà martedì 18 al Ministero della Salute.Peccato che si siano svegliati solo ora e lo abbiano assecondato per 8 anni. Adesso se ne assumano la responsabilità”. Così in una nota il deputato campano dellaGianpiero. L'articolo proviene da Anteprima24.it.