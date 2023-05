Brucellosi | Nesci Fdi-Ecr | “Assenza Regione Campania frutto di atteggiamento autarchico del suo Presidente”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La scelta delVincenzo De Luca di non far partecipare laal tavolo interministeriale previsto per il 18 maggio prossimo sulla, èdi unche va a discapito di un comparto fortemente provato dal mancato contenimento dellabufalina” – è quanto dichiara l’eurodeputato Denis. “La diffusione della malattia che riguarda le bufale campane, desta molta preoccupazione agli allevatori che, quotidianamente, vivono con il rischio di vedersi azzerato il proprio patrimonio zootecnico. L’inefficacia delle misure di contenimento della– sottolinea l’esponente di fratelli d’Italia-Ecr – l’avevo segnalata alla ...