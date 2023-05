Brescia | la coppia che ha nascosto 15 milioni di euro in giardino condannata a 4 anni di carcere

(Di sabato 13 maggio 2023) Sono stati condannati a quattrodiGiuliano Rossini e Silvia Fornari, lache aveva sotterrato neldi casa – a Gussago, nelno – 15di. Secondo gli inquirenti, quei soldi erano frutto di evasione fiscale nell’ambito di una maxi frode da mezzo miliardo die da 90didi fatture per operazioni inesistenti. Il processo di primo grado, che si è celebrato ieri acon rito abbreviato, ha visto la condanna anche del figlio 22enne e della cognata a 3, 10 mesi e 20 giorni. Le pene decise dal giudice sono più che dimezzate rispetto alle richieste del pm Claudia Passalacqua, che aveva chiesto 9di ...

Sono stati condannati a quattro anni di carcere Giuliano Rossini e Silvia Fornani , ladi Gussago , in provincia di, sorpresa con l'ingente somma di provenienza illecita e ritenuta ...- - > Leggi Anche, il mistero dellache ha sepolto in giardino 8 milioni di euro sottratti al Fisco Il business familiare dei coniugi Rossini di Gussago (), come ricorda Il ...Sono stati condannati a quattro anni di carcere Giuliano Rossini e Silvia Fornari, lache aveva sotterrato nel giardino di casa - a Gussago, nel Bresciano - 15 milioni di euro. ...ieri a...

Sotterrano 15 milioni di euro in giardino, coppia condannata a 4 anni di carcere Sky Tg24

Quattro anni di carcere in primo grado ai coniugi Giuliano Rossini e Silvia Fornari, 46 e 40 anni, di Gussago (Brescia), fautori di una maxi frode fiscale da circa mezzo miliardo di euro. Nel loro gia ...La maxi evasione di marito e moglie. Soldi fiutati dai cani della Finanza. Condannati a tre anni e dieci mesi il figlio e la sorella della donna.