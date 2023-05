Bremer è indispensabile | non ci sono più dubbi

(Di sabato 13 maggio 2023) Questa Juventus non può fare a meno di; il difensore brasiliano è fondamentale all’interno della rosa bianconera. La Juventus, nell’ultima sessione estiva di mercato, ha acquistato (dopo un duello con l’Inter); il centrale, fin da subito, ha dimostrato di poter essere un giocatore fondamentale per gli schemi di Allegri.(LaPresse)Sia con il 4-3-3 sia con il 3-5-2, sistema di gioco che i bianconeri hanno adottato a stagione in corso,si è dimostrato. Difensore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e con un gran senso dell’anticipo. I bianconeri non posfare a meno die una dimostrazione piuttosto chiara è arrivata dalla semifinale di andata contro il Siviglia; il match è finito uno a uno con la Juve brava a ...

...a raffica e i difetti della squadra (definitiva nello staff la presa di coscienza chenon ... un mese sì e l'altro no: il primo Miretti,fino al rigore provocato contro il Benfica ...Mantenere comportamenti più sportivi sarà staseraper non assistere a altre risse. ...e Alex Sandro hanno fatto un campionato super. Piuttosto escluso avrà voglia di far vedere il ......la difesa bianconera in una serata dove Allegri ha deciso di lasciare in panchina siasia ... Giocatoreper il sistema di gioco della Juventus. Rabiot 6.5: ha sui piedi una delle ...