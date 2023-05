Bonus Internet e PC fino a 2000 euro | ecco come funziona e a chi spetta

Leggi su blowingpost

(Di sabato 13 maggio 2023) Per il corrente anno 2023 è stato confermato un interessante: si tratta dele PC. Scopriamoe a chiquesta agevolazione. A febbraio è scaduto il bando dell’Agenzia delle Entrate per ilPC e: tale misura riconosceva un beneficio economico pari a 500per acquistare prodotti tecnologici, ma per il momento tale misura non è stata riconfermata. Tuttavia, ci sono diverse opzioni previste per coloro che desiderano sfruttare le agevolazioni disponibili per l’acquisto dei pc e dei servizi. Scopriamo quali sono.e PC: offerta TIM Archiviato e non prorogato ilstatale, TIM ha pensato ...