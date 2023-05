Bonolis e Bruganelli sommersi dalle critiche | è a rischio Ciao Darwin | Pessimo gusto

Leggi su howtodofor

(Di sabato 13 maggio 2023) Sonia Briganelli e Paoloal centro di un’ondata di polemiche. La causa? Le nuove puntate diin onda il prossimo autunno. Non c’è pace per Soniae Paoloche dopo aver smentito qualche settimana fa le voci messe in giro da Dagospia su una probabile crisi matrimoniale si ritrovano a dover affrontare altre aspre. Questa volta al centro della discussione c’è il loro lavoro e nello specifico la nuova edizione diè di certo uno dei conduttori più amati ed apprezzati della televisione italiana e sua moglie Soniaha iniziato a farsi conoscere dagli spettatori dopo aver fatto l’opinionista per ben due anni nel programma condotto da ...