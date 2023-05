Bono Vox visita Cappella Sansevero e ammira il Cristo velato

(Di sabato 13 maggio 2023) Da alcuni giorni a Napoli, in vista del concerto in programma questa sera nel teatro San Carlo,Vox stamattina è stato al Museoper unaprivata a porte chiuse.Vox, a Napoli da alcuni giorni in vista del concerto in programma questa sera nel teatro San Carlo, stamattina è stato

Prosegue il viaggio per le vie di Napoli di, storico frontman della rock band U2. È già da qualche giorno che il cantautore irlandese si trova nel capoluogo campano, dove questa sera terrà un concerto al teatro San Carlo. Una presenza ..., a Napoli da alcuni giorni in vista del concerto in programma questa sera nel teatro San Carlo, stamattina è stato al Museo Cappella Sansevero per una visita privata a porte chiuse. Ad ...Assalto dei fan perall'uscita dal San Carlo. Il rocker è stato nel Massimo partenopeo per le prove in vista del concerto in programma domani, e ha salutato la folla di ragazzi che lo attendeva ...

Bono Vox: "Allergico alla Juve". Tifosi infuriati per la battuta del rocker, ma il ristoratore: "Era solo uno… La Repubblica

La visita di Bono Vox a Napoli ha fatto scalpore, non solo per l’arrivo di uno dei cantanti più famosi della storia del rock: il leader degli U2, durante il suo soggiorno nel… Leggi ...La sciarpa del Napoli messa al collo appena arrivato nel capoluogo partenopeo. Uno show diventato virale nello storico locale ‘Mimì alla ferrovia’, con tanto di battute anti juventine e assaggio delle ...