Bomba d' acqua e grandine a Firenze | 19 | 8 millimetri di pioggia in un' ora | mezzi sommersi in un sottopasso | inviati i sommozzatori

(Di sabato 13 maggio 2023) Maltempo - Unad'su, anche con, ha causato allagamenti e disagi dopo le 13. I vigili del fuoco hanno dovuto mandare ia un, in via Lanzi, nel...

Lad'è caduta sul centro abitato di Pesaro nell'arco di pochi minuti, seguita da una violenta grandinata. Il sindaco della città marchigiana, Matteo Ricci, ha condiviso con la ...Firenze imbiancata dalla grandine è un'inconsueta immagine a metà maggio. I chicchi di ghiaccio tondi, grandi come una moneta, sono rimbalzati sulle strade e sui tetti fiorentini nella tarda mattinata.Unad'su Firenze, anche con grandine, ha causato allagamenti e disagi. I vigili del fuoco hanno dovuto mandare i sommozzatori a un sottopasso, in via Lanzi, nel rione del Romito, per due ...

Bomba d'acqua a Firenze, mezzi sommersi in sottopasso - Cronaca Agenzia ANSA

Parte della provincia marchigiana è stata colpita dalla pioggia e un'intensa grandinata che hanno interessato il capoluogo provocando allagamenti in pochi minuti ...