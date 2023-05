Bologna - Roma | pronostico | l' Over 1 5 secondo tempo vale 2 55

(Di sabato 13 maggio 2023) Per la 35esima giornata di campionato al Dall'Ara si gioca: fischio d'inizio domenica alle 18. La squadra di Thiago Motta arriva dal pareggio per 1 - 1 contro il Sassuolo, gli uomini di ...

Per la 35esima giornata di campionato al Dall'Ara si gioca: fischio d'inizio domenica alle 18. La squadra di Thiago Motta arriva dal pareggio per 1 - 1 contro il Sassuolo, gli uomini di Mourinho hanno superato 1 - 0 il Bayer Leverkusen nell'...CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 66, Lazio* 65, Inter 63, Milan 61, Atalanta* 58,58, Fiorentina 46, Udinese 46,46, Monza 46, Torino 46, Sassuolo 44, Empoli e Salernitana* ...Tra le due partite di semifinale contro il Bayer Leverkusen, partita difficile per ladi Mourinho al Dall'Ara di. I giallorossi inseguono ancora il quarto posto, ma senza Dybala e con Wjnaldum ancora dalla panchina. Tanti giovani a centrocampo: oltre a Bove, spazio a ...

José Mourinho non ha convocato Paulo Dybala e Rui Patricio per la sfida di domani contro il Bologna. A differenza delle precedenti partite non hanno volato con la squadra nemmeno gli altri infortunati ...Verso Bologna-Roma: Dybala e Rui Patricio out - A.S. Roma - La partita contro il Bologna ma soprattutto quella contro il Bayer Leverkusen giovedì pro... - Marione.net - La ControInformazione GialloRos ...