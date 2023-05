(Di sabato 13 maggio 2023) Ultime notizie Notizie poco incoraggianti con. La svolta sull’energia? in arrivo il prossimo autunno.: previsioni poco incoraggianti per le fatture di, i conti per luce e gas dovrebbero tornare a lievitare, anche se con una riduzione rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. D’altra parte, secondo le, da questo punto di vista ci si può attendere una svolta a inizio autunno. Potere di acquisto cala anche se aumenta reddito. Che succede?sul? Le ...

... raggiungendo il record di 14 anni dell'8,7% a gennaio a causa dell'aumento delle, dei ... La banca centrale filippina il 18rivedrà il tasso di riferimento, che è stato aumentato di 425 ...... rischia di non rivelarsi di fatto sufficiente neppure per il solo pagamento delle. Angelo ... Intanto continuava a rendere dichiarazioni alla magistratura e il 15del 2016 depose come ...Seab in consegna questi giorni più care per i commercianti a Biella. 'E' vero ma ci sono ... ha spiegato il sindaco Claudio Corradino in una diretta sui social oggi venerdì 12. In ...

Bollette maggio 2023: quanto peseranno sul portafoglio Le Stime (aggiornamento 13 MAGGIO) Termometro Politico

Lo sfidante Kilicdaroglu vola. Il riferimento al (finto) putsch, seguito dalla repressione Istanbul. Le elezioni in Turchia di domani secondo l'Economist sono le più importanti di quest'anno al mondo.L'ex giudice della corte d'appello di Catanzaro Marco Petrini, e l'avvocato Marcello Manna, sindaco di Rende, sono stati condannati a 2 anni e 8 mesi di reclusione ciascuno dal gup di Salerno. Il giud ...