Bianchi | ' ' Spalletti ha avuto la capacità di capire Napoli in fretta' '

(Di sabato 13 maggio 2023) Ottavio, ex allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. Queste le sue parole: "è l'uomo giusto per dare vita a un ciclo con il? Ciò che ilha dimostrato spinge a sbilanciarsi con un sì netto., De Laurentiis, Giuntoli e tutti i calciatori sono stati strepitosi ma le condizioni mutano e tu non te ne accorgi. -afferma- Io non ho maicertezze quando stavo in panchina, si figuri adesso. L’equilibrio è sottilissimo, all’allenatore vanno riconosciuti i suoi enormi meriti, che giustamente ha condiviso con ogni componente. Un tecnico ha ruolo e responsabilità particolari, che lui rappresenta alla perfezione. -prosegue- Ed è stato ...

L'allenatore del Napoli del primo Scudetto e della Coppa UEFA Ottavioha rilasciato un'intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello ...lo rappresenta ......sono in genere uomini soli" 1986 archivio Storico Image Sport / Napoli / Ottavio/ foto Aic/Image ONLY ITALY Il Corriere dello Sport intervista Ottaviole cui affinità con......la tenerezza a cui tendono i signori con i capelli. Ma è sempre pronto ad attaccare il sistema e a dare battaglia: in fondo è lui l'ultimo imperatore di Roma Sullo stesso argomento:,...

Bianchi: "Spalletti è stato bravissimo in ogni situazione, ha capito ... 100x100 Napoli

L’allenatore del Napoli del primo Scudetto e della Coppa UEFA Ottavio Bianchi ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola e della ...« Premessa». Premessa: accolta immediatamente, perché quando un galantuomo te l’impone con il garbo d’un sorriso, non si entra in contrapposizione. « Io non do consigli e suggerimenti, mi verrebbe da ...