Bianchi | «il Napoli può aprire apre un ciclo? Difficile dirlo | le cose cambiano e non te ne accorgi»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 13 maggio 2023) Il Corriere dello Sport intervista Ottaviole cui affinità con Spalletti sono ormai tante (a partire dallo scudetto vinto). Come, lui vive da solo, però a Castel Volturno. «Io ero in hotel, ma solo perché non esisteva Castel Volturno, altrimenti forse sarei stato lì. Spesso a cena con il direttore dell’albergo. Una volta a settimana con quel fantastico personaggio che è stato il Petisso, dalla cui frequentazione sono stato arricchito. Gli allenatori sono in genere uomini soli». E tormentati: Spalletti non riesce, per sua stessa ammissione, a gustare appieno il successo. «Lo capisco, ci sono passato anch’io. Dalle vittorie si fugge, non hanno bisogno di essere dominate ma gestite, non creano onde da cavalcare, si rischia di essere sommersi. Un tecnico ha ruolo e responsabilità particolari, che lui rappresenta alla perfezione. Ed è stato ...