Berlusconi | Veronica Lario torna a parlare dell' ex marito | «Silvio sta male | soffre e ce la mette tutta»

(Di sabato 13 maggio 2023), ex moglie di, presente al convegno promosso da +Europa a Milano sui temi del lavoro ea politica economica, risponde ai giornalisti che le chiedono se ha visto...

Silvio e, il divorzio nel 2014 SilvioLario si sono sposati con rito civile il 15 dicembre 1990, dopo la nascita dei tre figli: Barbara (30 luglio 1984), Eleonora (7 ...C'è ancheLario, ex moglie di Silvio, al convegno promosso da +Europa a Milano sui temi del lavoro e della politica economica. Ai giornalisti che le hanno chiesto se ha visto il suo ex ...Lario , ex moglie di Silvio, è presente al convegno promosso da +Europa a Milano sui temi del lavoro e della politica economica. Ai giornalisti che le hanno chiesto se ha visto il ...

Veronica Lario: 'Berlusconi soffre e ce la mette tutta' - Ultima Ora Agenzia ANSA

C'è anche Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, al convegno promosso da +Europa a Milano sui temi del lavoro e della politica economica. Ai giornalisti che le hanno chiesto se ha visto il ...C'è anche Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, al convegno promosso da +Europa a Milano sui temi del lavoro e della politica economica. Ai giornalisti che le hanno chiesto se ha visto il ...