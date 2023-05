Bergamo | omicidio Stefania Rota | arrestato il cugino 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 maggio 2023) (Adnkronos) - Il cadavere della donna era stato trovato sul tappeto del soggiorno della sua abitazione, in posizione supina e in stato di decomposizione, non si vedevano segni di lesioni ma i carabinieri avevano notato alcuni particolari 'anomali' come l'assenza delle chiavi di casa, nonostante la porta di ingresso risultasse chiusa, l'assenza del cellulare, del portafoglio e dell'auto della vittima. Se dai sopralluoghi in casa erano emersi elementi tali da poter datare la morte l'11 febbraio scorso, il tracciato Gps dell'antifurto satellitare della Ford Fiesta mostrava come l'auto venisse usata nei giorni, nelle settimane e nei mesi successivi. L'esame autoptico, invece, consentiva di accertare la presenza di fratture al cranio, di un ematoma al volto e lesioni alla cartilagine tiroidea pertanto veniva iscritto un procedimento a carico di ignoti per il reato di ...