Benevento | Vigorito | «Non è il momento di parlare del futuro»

(Di sabato 13 maggio 2023) Le parole di Oreste, presidente del, dopo la retrocessione dei sanniti dalla Serie B alla Lega pro Oreste, presidente del, ha parlato a OttoChannel dopo la vittoria dei sanniti con il Modena, che non ha impedito la retrocessione in Lega Pro. Di seguito le sue parole. «Il? Non è il. La sconfitta qualche volta batte gli uomini, a volte li distrugge e altre li fortifica. Apprezzo chi pensa di poter andare avanti, mentre apprezzo meno chi mi dice come andare avanti. Se non si scoprono le cause per cui si è andati in C, allora ce le porteremo anche in C e poi sarà facile fare un altro salto indietro. Facciamoci tutte delle domande. Mi hanno fatto piacere gli attestati di stima soprattutto da parte dei giovani, questo è sicuramente ...