Benevento-Modena | le formazioni ufficiali

Folorunsho (B): 2 - 1 Marcatori: 19 p.t. Diaw (M), 30 p.t. Ciano (B), 47 p.t. Foulon (B) Brescia - Pisa: 0 - 0 Cagliari - Palermo: 1 - 1 Marcatori: 16 p.t. Segre (P), 25 p.t. ...Allo stesso orario anche Sudtirol - Cittadella, Venezia - Perugia, Spal - Parma, Como - Ternana, Brescia - Pisa,e Ascoli - Cosenza. Alle 16.15 il big match tra Frosinone e Genoa ......30 ITALIA SERIE B Ascoli - Cosenza 14:00 Bari - Reggina 14:0014:00 Brescia - Pisa 14:00 Cagliari - Palermo 14:00 Como - Ternana 14:00 Spal - Parma 14:00 Südtirol - Cittadella 14:...

Serie B, LIVE / Benevento-Modena 2-1 Ottopagine

Nessun cambio dopo l'intervallo. Il Bari ha dovuto farne uno forzato dopo appena 4', con l'ingresso di Dorval per l'infortunato Pucino. FINE PRIMO TEMPO! La Reggina è sotto, ma per larghi tratti della ...FINE PRIMO TEMPO! La Reggina è sotto, ma per larghi tratti della frazione ha tenuto in mano il match. Bari che colpisce alla prima chance con uno degli ex, Folorunsho. Amaranto al momento fuori dai pl ...