...Perugia ora con un piede e mezzo in C a 90 dal termine del campionato. Chi è invece già retrocesso ufficialmente sono il, inutilmente vittorioso oggi contro il Modena e la Spal di ...Alnon basta il successo 2 - 1 sul Modena, la Spal capitola 0 - 1 in casa con il Parma:pareggio del Brescia 1 - 1Pisa il quartultimo posto che vale i playout è aritmeticamente ...... tutte con gli scontri diretti a favore (o in parità con differenza reti migliore)Palermo, che ... Cosenza, Brescia, Perugia (18°) RETROCESSE IN SERIE C:, Spal

Benevento, col Modena tre punti amari: è Serie C ilmattino.it

tre in meno del Brescia quartultimo (che ha pareggiato col Pisa) ma con lo scontro diretto a favore. Se gli umbri prossima settimana dovessero battere il Benevento e le “Rondinelle” perdere ...Emozionante a dir poco il trentasettesimo turno di campionato in Serie B. Se i due posti per la promozione diretta sono già stati assegnati a Frosinone e Genoa, ancora tutto in discussione per playout ...