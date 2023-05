Benevento | Agostinelli | “Chiedo scusa a nome di tutta la squadra Futuro? È triste parlarne ora”

(Di sabato 13 maggio 2023) Ilha battuto il Modena per 2-1 nella 37esima giornata del campionato di Serie B, ma non ciò non è bastato ai sanniti per evitare unaretrocessione in Serie C, dopo 7 stagioni consecutive passate nelle massime due serie del calcio italiano (2 di queste addirittura in Serie A). “Con questa vittoria il rammarico cresce ancora di più ela piazza adila– ha affermato l’allenatore del, Andrea–. Purtoppo il finale di Cittadella ci condanna alla retrocessione eper non avercela fatta. In queste settimane ce l’ho messae lami ha seguito. Avremmo ...

I ferraresi di Oddo cadono in casa con il Parma (decide il rigore di Vazquez ), mentre il già condannatodisi regala una magra consolazione con il successo in rimonta sul ...matematicamente retrocesso in serie C nonostante la vittoria di oggi per 2 - 1 sul Modena, ... A una giornata dalla fine la squadra allenata da Andreaha 35 punti e 5 di distacco ...IL TABELLINO :: Paleari; El Kaquakibi (26' st. Veseli), Glik, Tosca; Letizia, Karic, ... Allenatore:. MODENA : Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Duca (...

Benevento, Agostinelli: "Chiedo scusa a tutti, è un dispiacere enorme" Ottopagine

L'allenatore del Benevento, Andrea Agostinelli, ha così parlato dopo l'aritmetica retrocessione del club sannita in Serie C ...Benevento matematicamente retrocesso in Serie C nonostante la vittoria di oggi per 2-1 sul Modena, con reti di Ciano e Foulon per i campani e di Diaw per gli ospiti. (ANSA) ...