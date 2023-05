Bellanova | «Vittoria importantissima | ma ora testa a martedì!»

(Di sabato 13 maggio 2023) Raoulha segnato, complice una deviazione fortuita del difensore del Sassuolo Tressoldi, uno dei quattro gol totali realizzati dall’Inter (vedi articolo). Il giocatore ha espresso la sua gioia su Instagram.? Raoulè stato complessivamente un protagonista in positivo di questa Inter-Sassuolo. Dopo il gol segnato, su deviazione di Tressoldi, il giocatore ha scritto su Instagram: «, oraa martedì ».su InstagramInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Lacol Sassuolo ha lasciato Simone Inzaghi senza voce, così è il suo vice e fidato ... Oggi s'è visto un grande, sappiamo che ai giovani serve tempo per crescere, ma sanno anche farsi ...AGI -convincente dell 'Inter che batte per 4 - 2 il Sassuolo e con i suoi 66 punti aggancia ... con il cross dalla trequarti dideviato in maniera decisiva in rete da Tressoldi. 2 - ...All'andata, l'8 ottobre 2022, Sassuolo - Inter è terminata con unaper 2 - 1 per i ... quindi al 55 arriva il 2 - 0: tiro - cross dideviato da Tressoldi con la palla che finisce ...

Bellanova: "Vittoria di squadra, era importante non abbassare la ... Inter - News Ufficiali

Raoul Bellanova, esterno dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria contro il Sassuolo: "La cosa più importante è la qualificazione alla Champions che passa in primis dal ...La squadra di Inzaghi allunga la striscia positiva superando gli emiliani e salendo al secondo posto. Nel giorno del suo 30° compleanno il belga sblocca ...