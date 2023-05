(Di sabato 13 maggio 2023) "La politica monetaria sta avendo effetto, ma attenti ai rischi nell'economia reale" Alla Bce nei settedeicompiuti dal 2022 “siamo passati da un aumento di 75 punti ad uno di 50 e poi di 25. C’è undirispetto alla dimensione ma la direzione continua ad essere quella dicontro i rischi di propagazione dell’inflazione”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia Ignaziointervistato da Rai News 24 al termine del G7 delle Finanze in Giappone. Nell’Eurotower – ha spiegato – “siamo tutti d’accordo nel dire che agiamo sui dati disponibili, come i fattori dell’inflazione, lo stato della domanda e anche la rapidità della discesa dell’inflazione nel medio periodo”.ha tuttavia aggiunto un monito implicito ai ‘falchi’ ...

"La politica monetaria sta avendo effetto, ma attenti ai rischi nell'economia reale" Allanei sette rialzi dei tassi compiuti dal 2022 "siamo passati da un aumento di 75 punti ad uno di ......... ha ricordato di recente il governatore della Banca d'Italia Ignazio, il 20 per cento più ... per effetto dell'inflazione e dei tassi di interesse più elevati praticati dallaper contenere i ...... ha aggiunto ancoraal termine del G7 Finanziario in Giappone. Ha spiegato che 'la politica ... vedi anche Mutui, crescono le rate dopo rialzi: previsti aumenti a due cifre FOTOGALLERY ©IPA/...

Bce, Visco: "Trend riduzione in rialzi tassi ma serve cautela nei giudizi" Entilocali-online

Alla Bce nei sette rialzi dei tassi compiuti dal 2022 “siamo passati da un aumento di 75 punti ad uno di 50 e poi di 25. C’è un trend di riduzione rispetto alla dimensione ma la direzione continua ad ...L’inflazione rischia di essere una bomba a orologeria che ticchetta sotto il consenso del governo di Giorgia Meloni.